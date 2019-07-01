В Раде рекомендуют приостановить участие Украины в ПАСЕ

Депутаты при этом ставят условия возвращения к работе в организации и полагают, что ПАСЕ должна "надавить на РФ".

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал приостановить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). При этом предлагается поставить России ряд условий.

В решении комитета указывается, что эти условия касаются "заложников, украинских военных моряков и крымских татар".

— Главное — освобождение всех украинских моряков, политзаключённых в РФ, Крыму и пленных в Донбассе, а также обеспечение прав крымских татар... (Это) ключевые моменты для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма, и три минимальные вещи, которые в компетенции ПАСЕ, — заявил депутат ВР, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Как сообщал Лайф, 26 июня ПАСЕ полностью восстановила полномочия России. Против такого решения выступил ряд стран, в том числе и Украина. Так, например, вместе с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Грузией и Словакией Киев хочет подготовить проект резолюции против возвращения РФ в организацию.