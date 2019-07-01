Лайфу опровергли данные, что в Домодедово чуть не столкнулись два самолёта

СМИ ранее сообщили, что пилот одного из самолётов без разрешения вырулил на взлётно-посадочную полосу, на которую должен был приземлиться другой лайнер.

Информация, что в московском аэропорту Домодедово чуть не столкнулись два самолёта, не соответствует действительности, такого происшествия зафиксировано не было. Об этом Лайфу заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, если бы этот инцидент произошёл, то его бы обязательно зарегистрировали либо информацию о нём передали диспетчеры. Собеседник Лайфа утверждает, что не зарегистрировать происшествие не могли, так как это недопустимо.

Ранее Пятый канал сообщил, что диспетчеры в Домодедово якобы предотвратили авиакатастрофу во время приземления самолёта. Сообщалось, что пилот лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, который вылетал из Москвы в Стамбул, без разрешения вырулил на взлётно-посадочную полосу, на которую должен был приземлиться лайнер авиакомпании "Глобус". В связи с инцидентом диспетчеры якобы дали приказ последнему уйти на второй круг.