В команде Зеленского утверждают, что Коломойский стал их главным критиком

Кроме того, глава офиса президента Украины отметил, что в партии Зеленского нет "людей Коломойского".

Команда Владимира Зеленского постоянно получает критику в свой адрес от украинского миллиардера Игоря Коломойского. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан.

— Ему многое не нравится, что мы делаем, — сказал он, однако, чем именно недоволен Коломойский и почему он критикует Зеленского и его команду, Богдан не уточнил.

Кроме того, Богдан прокомментировал информацию о том, что якобы все 25 членов команды Зеленского являются "людьми Коломойского". В частности, к ним не относится и украинский медиаменеджер, телеведущий и генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

— Ткаченко, как и я, нанятый менеджер, который выполняет свою работу. Я долго с ним общался, защищал его интересы, защищал его от политических преследований, у меня своё мнение об этом человеке, — пояснил Богдан.

Ранее Лайф писал, что в середине мая бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, однако он заявил, что не знает, чем займётся в первую очередь.