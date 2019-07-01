Климкин уходит в "политический отпуск" после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск". Об этом он написал в своём Facebook, отмечая, что пришла пора создать настоящую команду.

— Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск, — пишет украинский министр.

Как уже сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу Министерства иностранных дел своей страны и в частности главы ведомства Павла Климкина. Как отметил Зеленский, министерство без согласования с ним отправило ноту в адрес России по вопросу освобождения украинских моряков да и в целом об иностранной политике своей страны он узнаёт из Интернета.