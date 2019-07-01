Lada Vesta и Lada Granta подорожали с 1 июля

В России с 1 июля подорожали все модификации Lada Vesta и Lada Granta. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании "АвтоВАЗ".

— Подорожали все Vesta и Granta, кроме версий Cross, на пять тысяч рублей, — отметил он.

Теперь Vesta в базовой комплектации стоит 599,9 тысячи рублей, а Granta же, в свою очередь, 439,9 тысячи рублей.

Напомним, с начала этого года для Lada это второе повышение. В январе в связи с увеличением ставки НДС все модели подорожали в среднем на 3%.