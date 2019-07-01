Больше половины россиян никогда не были в театре или музее

Более половины жителей России — 55% — никогда не были в театре, консерватории или музее. Ещё больше тех россиян, кто никогда не был на концерте любимого исполнителя или группы, — 64%. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Самым популярным времяпрепровождением из представленных для выбора у респондентов стал просмотр фильмов и сериалов — 79% опрошенных смотрят их хотя бы раз в неделю.

Две трети респондентов — 66% — не реже раза в неделю встречаются с друзьями. На третьем месте по еженедельной частоте досуга — походы в гости или приём гостей у себя дома.

Опрос проводили с 24 по 29 мая, в нём приняло участие 1616 человек старше 18 лет, проживающих в 137 населённых пунктах РФ.

Напомним, в 2018 году, согласно результатам опроса, занятием, которое доставляет россиянам наибольшее удовольствие, стал просмотр телевизора.