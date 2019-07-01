Успенская решила стать мамой и объявила поиск донора яйцеклетки

На первое место в списке требований к кандидату на донорство артистка поставила красоту.

Певица Любовь Успенская весьма необычным способом объявила своим поклонникам, что собирается стать матерью во второй раз. В социальных сетях певица написала, что ищет донора яйцеклетки для искусственного оплодотворения. Об этом сообщает "Дни.ру".

— Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — написала Успенская в своём аккаунте в "Инстаграме".

В качестве требований к кандидату на место поставщика биологического материала певица выдвинула красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность.

На предложение Успенской уже отреагировала Александра Стриженова, внучка легендарного артиста Олега Стриженова. Как уточняет издание, она уже на протяжении нескольких лет работает суррогатной матерью.

— Здравствуйте. Я готова. Внучка Марианны и Олега Стриженовых — гены хорошие, — написала Александра.

На данный момент неизвестно, ответила ли певица на предложение Стриженовой.

Ранее Лайф писал, что супруга бывшего президента США Мишель Обама призналась в своих мемуарах, что прибегала к процедуре искусственного оплодотворения.