Вакарчук оговорился и признал Крым российским — видео

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы", глава партии "Голос" Святослав Вакарчук во время своего предвыборного "Тура Змин" ("Тур перемен") в Харькове оговорился и признал Крым российским. Выступление музыканта появилось в Сети.

— После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений, — сказал Вакарчук.

Сам музыкант пока не объяснился по этому поводу.

Напомним, что ранее Вакарчук оконфузился во время дебатов с главой партии "Батьковщина" Юлией Тимошенко. Музыкант не смог ответить политику, сколько на Украине стоит газ.

Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума, однако Киев не признал итоги голосования.