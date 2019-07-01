Из-за проблем с выдачей багажа в Шереметьево завели 18 административных дел

Транспортная прокуратура завела 18 административных дел из-за задержек выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. Они возбуждены по статьям КоАП "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов".

— В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг" внесены представления об устранении нарушений закона, — пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, комиссия сотрудников прокуратуры уже выехала на место для изучения ситуации. После проверки виновников привлекут к ответственности.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа, которые произошли 29 и 30 июня. В самой воздушной гавани заявили, что трудности связаны с опозданиями рейсов из-за плохой погоды.