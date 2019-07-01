Спикер Рады в шоке от идеи вернуть русскому языку статус регионального

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент не допустит восстановления статуса русского языка как регионального.

— Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана, в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки, — заявил председатель Рады в ходе заседания Согласительного совета.

Он напомнил, что в мае Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, граждане Украины должны использовать мову во всех сферах жизни.

По мнению команды Владимира Зеленского, закон о языке может привести к негативным последствиям. Глава Администрации Президента Украины даже заявил, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального. При этом государственным должен быть украинский.