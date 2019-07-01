Жительница Челябинска нашла чемодан с миллионом рублей возле подъезда

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Фото © Shutterstock

Добросовестная женщина сразу сообщила в полицию о находке, пропажу вернули владельцу.

Жительница Челябинска нашла чемодан с миллионом рублей около своего подъезда на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Чемодан, как отмечают в ведомстве, был набит пятитысячными купюрами и иностранной валютой. Добросовестная женщина сразу сообщила в полицию о находке.

Участковый проехал к женщине домой, пересчитал деньги. В сумке находились платёжные документы, которые подтверждали проведение операции по снятию средств с данными владельца счёта, — говорится в сообщении.

По документам удалось установить личность человека, который потерял чемодан с деньгами. Им оказался 52-летний житель Калининского района. Потерянный миллион ему вернули в тот же день.

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