В Югре спасли медведицу, которую браконьеры заманили в клетку-ловушку

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Фото © VK / Природнадзор Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе неизвестные заманили в клетку-ловушку медведицу. Животное удалось освободить и выпустить в естественную среду обитания, сообщили в региональном Природнадзоре.

Как уточняется, клетку с медведем внутри в лесном массиве примерно в шести километрах от посёлка Агириш обнаружили местные жители. Медведицу осмотрели сотрудники Природнадзора. Они выяснили, что возраст животного — около четырёх лет, вес — порядка 200 килограммов.

Клетка представляет из себя ловушку, внутри клетки находилась металлическая бочка с привадой. Медведица зашла в клетку на запах, после чего, вероятно, дверь клетки захлопнулась, и дикий зверь оказался в неволе, — рассказали в ведомстве.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-172702662_1138?z=photo-172702662_456240165%2Fwall-172702662_1138" target="_blank">Природнадзор Югры</a></p>

Клетку с медведицей транспортировали на безопасное расстояние от населённого пункта. Животное выпустили на волю в 45 километрах от посёлка Агириш, а клетку изъяли. По факту обнаружения ловушки правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Магадане браконьеры заманили медведя в ловушку на кладбище, подстрелили и оставили умирать.

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