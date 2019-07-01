В Югре спасли медведицу, которую браконьеры заманили в клетку-ловушку

В Ханты-Мансийском автономном округе неизвестные заманили в клетку-ловушку медведицу. Животное удалось освободить и выпустить в естественную среду обитания, сообщили в региональном Природнадзоре.

Как уточняется, клетку с медведем внутри в лесном массиве примерно в шести километрах от посёлка Агириш обнаружили местные жители. Медведицу осмотрели сотрудники Природнадзора. Они выяснили, что возраст животного — около четырёх лет, вес — порядка 200 килограммов.

— Клетка представляет из себя ловушку, внутри клетки находилась металлическая бочка с привадой. Медведица зашла в клетку на запах, после чего, вероятно, дверь клетки захлопнулась, и дикий зверь оказался в неволе, — рассказали в ведомстве.

Клетку с медведицей транспортировали на безопасное расстояние от населённого пункта. Животное выпустили на волю в 45 километрах от посёлка Агириш, а клетку изъяли. По факту обнаружения ловушки правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Магадане браконьеры заманили медведя в ловушку на кладбище, подстрелили и оставили умирать.