Выжженное место падения ракеты на Кипре показали с воздуха

Место падения сирийской ракеты на турецкой территории острова Кипр сняли с воздуха. На кадрах видны части самого снаряда и выжженная земля, при этом площадь загоревшейся травы весьма значительная.

Напомним, в ночь на 1 июля люди увидели вспышку в небе, после чего услышали несколько взрывов. Сообщалось, что в 20 км от города Никосия упал неопознанный объект.

Позже власти сообщили, что это сирийская ракета. Вероятно, она была запущена в ходе отражения ночной атаки Израиля по иранским объектам в Сирии.