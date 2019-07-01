Жительница Башкирии во время застолья в честь диплома дочери убила мужа

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Фото © СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Супруги поссорились из-за того, что она отказывалась давать деньги на покупку алкоголя.

Жительница Стерлитамака зарезала мужа во время застолья в честь получения дочерью диплома. Убийство произошло вечером 29 июня, сообщили в республиканском СУ СК РФ.

Следователи установили, что между супругами произошла ссора: 58-летняя женщина отказывалась дать мужу деньги на покупку алкоголя.

Ссора переросла в драку, в ходе которой женщина нанесла своему мужу удар кухонным ножом в грудь, после чего мужчина попытался скрыться от жены и убежал к соседям, которые вызвали скорую помощь, — рассказали в ведомстве.

Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице спустя полтора часа после того, как супруга ранила его.

По факту случившегося возбуждено дело по статье "Убийство". Женщина созналась в содеянном, она задержана, ей предъявлено обвинение. Как отмечается, ранее она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью своему супругу, в прошлый раз она также во время ссоры нанесла ему удар ножом.

Ранее Лайф сообщал, что в Омске женщина зарезала мужа за упрёки в безделье и трате денег.

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