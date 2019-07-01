Совбез ООН обсудит принятие закона о языке на Украине 16 июля

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Фото © Pixabay

Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине. Об этом на брифинге заявил председатель Совбеза, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра.

Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдёт по запросу России 16 июля, — заявил Меса-Куадра, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, 15 мая экс-президент Незалежной Пётр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни.

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