Совбез ООН обсудит принятие закона о языке на Украине 16 июля

Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине. Об этом на брифинге заявил председатель Совбеза, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра.

— Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдёт по запросу России 16 июля, — заявил Меса-Куадра, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, 15 мая экс-президент Незалежной Пётр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни.