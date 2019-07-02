Сразу три землетрясения произошло у берегов Камчатки

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло три землетрясения за последние сутки. Об этом сообщает МЧС РФ по региону.

Отмечается, что два из них произошло в 88 километрах восточнее посёлка Усть-Камчатского и 145 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Их магнитуда составила 4,5 и 4,6 соответственно. Ещё одно было зафиксировано в 105 километрах юго-западнее села Никольское на острове Беринга. Его магнитуда составила 5,1.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее Лайф сообщал, что за три дня на Камчатке произошло три сильных землетрясения магнитудой от 6,0 до 6,4.