Количество погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 14

По словам представителя МЧС региона, остаётся неизвестной судьба ещё 13 человек, среди них есть один ребёнок.

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 14 человек, местонахождение ещё 13 местных жителей пока не удаётся установить. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

— В результате наводнения, по уточнённым данным, погибло 14 человек, 191 человек, в том числе 38 детей, госпитализирован, — уточнил собеседник агентства.

Также, по его данным, в настоящее время из опасных зон эвакуировано почти 2,6 тысячи человек, среди них — около 600 детей.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, 190 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.