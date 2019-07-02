В Пермском крае парапланеристы на скорости протаранили "лексус" – видео

Девушке, стоящей на пути летательного средства, едва удалось увернуться от столкновения.

На аэродроме в городе Кунгуре Пермского края двое молодых людей врезались на параплане в автомобиль. Инцидент произошёл на международном фестивале воздухоплавания "Небесная ярмарка — 2019". Теперь Уральское следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку.

По сведениям ведомства, инцидент произошёл 30 июня. Параплан "Магнум", на котором вылетели два человека, попал в зону турбулентности, и его отнесло в сторону припаркованных автомобилей.

На снятых очевидцами кадрах видно, что приближение параплана заметили в последние секунды перед ЧП. Одной из девушек на земле едва удалось увернуться. Пролетев мимо, двое с параплана сильно ударились о заднюю дверь "лексуса". О пострадавших не сообщается.

В мае Лайф рассказывал, что россиянин погиб при полёте на параплане в Турции.