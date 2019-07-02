Количество жертв наводнения в Иркутской области возросло до 18 человек

До 201 выросло число госпитализированных из паводковой зоны, у большинства из них диагностировано переохлаждение.

По меньшей мере 18 человек погибли в результате паводков в Иркутской области. Об этом на своей официальной странице в "Инстаграме" написал губернатор региона Сергей Левченко со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова.

— По информации МЧС, в результате паводка погибло 18 человек, — говорится в записи.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, около 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.