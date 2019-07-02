Учёные назвали причину наводнения в Иркутской области

Специалисты предупреждают, что в регионе сохраняется высокая угроза возвращения большой воды. В то же самое время в других районах ожидается засушливая погода, что создаст риск лесных пожаров.

Редкое взаимодействие сразу трёх воздушных масс: арктической, субтропической и выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы стало причиной масштабных паводков в западной части Иркутской области. К такому заключению пришли сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета.

— Получилось так, что период максимума осадков и подъёма уровня рек, а это как раз 25−26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков, — цитирует доцента кафедры Инну Латышеву пресс-служба учебного заведения.

Специалист также добавила, что вероятность сильных и продолжительных осадков в регионе всё ещё сохраняется. При этом в других частях области может установиться засушливая погода, что может стать причиной многочисленных природных пожаров.

— Отмечу, что такое сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой современной эпохи меридиональных процессов в Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно, становится сложнее их прогнозировать, — подытожила Латышева.

Меж тем в областной прокуратуре заявили, что причиной паводка стали сильные и продолжительные дожди.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек. За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.