Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ из миномётов в Донбассе

Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских силовиков в Донбассе. Инцидент произошёл на западе Донецка у посёлка Александровка, сообщил телеканал "Россия-24".

— Съёмочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков, — говорится в сообщении телеканала.

Никто из журналистов и операторов не пострадал. Они собирались снимать последствия обстрела со стороны украинских силовиков, когда по ним открыли огонь из миномётов.

Как уже сообщал Лайф, 28 июня украинские силовики обстреляли дом престарелых в подконтрольном Донецкой Народной Республике городе Ясиноватая. Мина попала в крышу.