В Иркутской области найдены живыми четверо из 17 пропавших без вести

По последним данным, жертвами паводка стали 18 человек, судьба ещё 13 остаётся неизвестной.

Четыре человека, которые числились пропавшими без вести после наводнения в Иркутской области, найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Из 17 пропавших без вести в результате паводка четверо найдены живыми, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По словам собеседника агентства, на данный момент неизвестна судьба ещё 13 человек, в том числе одного ребёнка.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек. За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.