Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери

Всю неделю ВСУ вели артиллерийские и миномётные обстрелы населённых пунктов в республике.

Военнослужащие Донецкой Народной Республики отразили атаку украинских диверсантов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В течение всей недели украинские силовики вели артиллерийские и миномётные обстрелы, а также пытались спровоцировать открытие ответного огня.

— Не добившись желаемого и, видимо, посчитав соблюдение нами минских договорённостей за слабость, попытались провести разведку боем на южном направлении, — подчеркнул он.

В результате в группе украинских диверсантов четыре человека погибли и шестеро пострадали.

Ранее Лайф сообщал, что съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ из миномётов в Донбассе.