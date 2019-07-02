Путин поручил проанализировать уголовные дела по наркотикам

Несколько ведомств должны предложить механизмы усовершенствования контроля за законностью принимаемых в этой сфере решений.

По поручению президента России Владимира Путина Генпрокуратура РФ вместе со Следственным комитетом, МВД и ФСБ займётся анализом правоприменительной практики по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств. Перечень поручений по итогам прямой линии с президентом РФ опубликован на сайте Кремля.

— Принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел, — говорится в поручении.

Напомним, ранее МВД РФ выявило нарушения во время расследования громкого дела журналиста Ивана Голунова. Это и стало поводом для поручения президента.

Среди других поручений Путина по итогам прямой линии — изучить возможность ускоренной выдачи паспортов РФ украинцам.