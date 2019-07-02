Россия сделала взнос в бюджет Совета Европы за этот год

Россия направила денежный взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу совета.

Сумма взноса составила около 33 миллионов евро.

Напомним, в 2014 году, после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ, российская делегация была лишена части полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.

26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации. Именно этого на протяжении всех этих лет требовала Москва. Киев опротестовал такое решение и приостановил своё участие в заседаниях. Первоначально заявлялось, что его демарш готовы поддержать много других стран, однако на деле это оказалось не так.