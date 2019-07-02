Депутат из Татарстана умер на соревнованиях в Финляндии

Виталию Дерягину потребовалась медицинская помощь во время заплыва, его экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь.

Во время соревнований по триатлону Nokian Tyres Ironman Finland, проходивших в Финляндии, погиб россиянин, депутат Елабужского городского совета Виталий Дерягин. По данным организаторов спортивного мероприятия, мужчина почувствовал себя плохо во время водной части испытаний. Его отправили в ближайшую больницу, однако медики не смогли ему помочь. Он скончался спустя сутки.

— Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, 43 лет. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела, — рассказал РИА "Новости" консул России в Финляндии Александр Зеленов.

Как сообщили организаторы соревнований, они также стараются помочь в вопросе возвращения тела россиянина на родину. Также они выразили соболезнования семье и близким Виталия на официальной странице в "Фейсбуке".

Как сообщал Лайф, в конце мая в результате столкновения со скоростным судном "Метеор" в акватории Невской губы в Санкт-Петербурге погиб чемпион по парусному спорту 18-летний Артём Акимов.