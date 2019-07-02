В Совете Европы попросили у России ещё 55 миллионов евро

Как уточнил пресс-секретарь генсека СЕ, это плата за часть 2017 и за полный 2018 год.

По меньшей мере ещё 55 миллионов евро должна выплатить Россия к переведённым ранее в бюджет Совета Европы 33 миллионам евро. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь генсека организации Дэниел Хольтген.

Как пояснил он, внесённые 33 миллиона евро являются платой только за 2019 год. А Россия ещё должна частично выплатить средства за предыдущие два года.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российская делегация была лишена части полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последний факт нанёс серьёзный урон бюджету организации, поскольку Москва была одним из основных спонсоров Совета.

Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации, чего на протяжении почти пяти лет добивалась Москва. Сегодня Россия внесла денежный взнос в размере 33 миллионов евро в бюджет Совета Европы за 2019 год.