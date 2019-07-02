Facebook оштрафовали на 2 млн евро за противозаконный контент

Выяснилось, что американская компания занижала количество жалоб от пользователей.

Федеральное управление юстиции Германии назначило штраф в размере €2 миллиона американской компании Facebook за нарушение закона о защите Сети при публикации отчёта о работе с противозаконным контентом, сообщает издание Welt.

Как отметили в ведомстве, стандарты компании не должны стоять "выше немецкого законодательства". Таким образом, жалобы на незаконный контент необходимо рассматривать согласно закону о защите Сети.

Facebook занизила количество жалоб, что привело к искажению картины о масштабах противозаконного контента в соцсети. Кроме того, в ведомстве отметили, что форма обращения для жалоб в Facebook "слишком спрятана" на сайте. Однако компания всё ещё может обжаловать решение суда.

— Мы оставляем за собой право на апелляцию, — сказал представитель Facebook.

Принятый в 2017 году в Германии закон о защите Сети обязывает удалять посты, призывающие к ненависти и терроризму, в течение 24 часов.

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