Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Следствие установило личность напавшего на контрольно-заградительный пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Им оказался 26-летний житель села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Чечне.

Напомним, сначала злоумышленник бросил гранату в блокпост, от взрыва которой никто не пострадал. Затем он достал нож и бросился на одного из полицейских. Тот от полученных ранений скончался по дороге в больницу. Позже нападавшего ликвидировали. В СУ СКР по Чечне возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование продолжается.

Погибшим оказался старшина полиции Александр Дворников — сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Новокузнецку.