Два боевых корабля НАТО вошли в Чёрное море

Два боевых корабля НАТО вошли в воды Чёрного моря, сообщил мониторинговый ресурс Bosphorus Observer.
Halifax class @RCN_MRC frigate @SNMG_2 flagship HMCS Toronto & @RoyalNavy Type45 Daring class destroyer @HMSDuncan transited Dardanelles towards Marmara en route to participate @ExSeaBreeze 📷 @LeCetin pic.twitter.com/WigaQpAvpJ— Yörük Işık (@YorukIsik) July 2, 2019
Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto через пролив Дарданеллы и Мраморное море вошли в черноморскую акваторию днём 2 июля. Далее они направились на Украину для участия в манёврах Sea Breeze — 2019.
Сообщается, что совместные учения военных из США и Украины будут проходить до 12 июля с участием 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты.
Ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые проводятся с 1997 года, стартовали в Одессе 1 июля. В них задействованы авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.
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