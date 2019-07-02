Два боевых корабля НАТО вошли в Чёрное море

Они прибыли через пролив Дарданеллы и Мраморное море, а затем направились на Украину для участия в манёврах Sea Breeze — 2019.

Два боевых корабля НАТО вошли в воды Чёрного моря, сообщил мониторинговый ресурс Bosphorus Observer.

Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto через пролив Дарданеллы и Мраморное море вошли в черноморскую акваторию днём 2 июля. Далее они направились на Украину для участия в манёврах Sea Breeze — 2019.

Сообщается, что совместные учения военных из США и Украины будут проходить до 12 июля с участием 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты.

Ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые проводятся с 1997 года, стартовали в Одессе 1 июля. В них задействованы авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.