Зеленский убеждён в бескровном решении конфликта в Донбассе

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна продолжит санкционное давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно преодолеть не военным, а политико-дипломатическим путём и возможен не только устойчивый мир, но и освобождение всех пленных. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.

Главным инструментом в решении всех проблем Зеленский назвал антироссийские санкции. По его словам, только так можно "заставить Россию прекратить эскалацию".

— Установить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех украинских пленных, — отметил президент Украины.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна продолжит санкционное давление на РФ.

— Мы продолжим быть страной, которая ввела в отношении России серьёзные санкции, но будем [работать] параллельно с нашими международными друзьями и партнёрами. <...> Мы считаем, что крайне важно видеть позитивные действия РФ, и мы продолжим серьёзно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц, — сказал Трюдо.

Оттаву не устраивает то, что Россия арестовала украинских моряков, пересекших госграницу РФ, добавил Трюдо.

Зеленский признался Трюдо, что вдохновлялся им, идя в политику