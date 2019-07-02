Зеленский признался Трюдо, что вдохновлялся им, идя в политику

Во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский признался, что тот был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

— Владимир Зеленский добавил, что Джастин Трюдо — один из тех, кто вдохновил его идти в политику, — говорится в сообщении.

Он также отметил, что Канада является другом Украине и подтвердила это "реальными шагами" по поддержке.

Как ранее сообщал Лайф в ходе встречи двух лидеров, Канада внесла Украину в список стран, куда можно поставлять оружие.