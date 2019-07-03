Исследование: "МегаФон" стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Получив статус #1 по скорости и по самому широкому покрытию интернета МегаФон переименовывает название сети на гаджетах на MegaFon#1.

По данным Ookla, своего рода бенчмарка для скорости соединения, "МегаФон" предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки — 11,88 Мбит/с. Для сравнения: у МТС, Tele2 и "Билайна" средняя скорость скачивания равна 16,97 Мбит/с, 14,67 Мбит/с и 14,51 Мбит/с соответственно. Результаты исследования в России основаны на более чем 7,9 млн замеров, проведённых в первом полугодии текущего года на более чем полутора миллионах мобильных устройств.

На текущий момент "МегаФон" лидирует в 65 регионах РФ из 81, по данным Ookla. Высокие скорости мобильного интернета достигнуты благодаря интенсивному запуску сетей LTE в регионах РФ, что также подтверждено Роскомнадзором. Только за пять месяцев этого года "МегаФон" запустил почти 11 тысяч новых базовых станций 4G/ LTE (рост на 12%), чтобы обеспечить связь и доступ в Интернет лучшего качества. Ookla, к слову, уже третий год подряд называет "МегаФон" компанией с самым быстрым мобильным интернетом в России.

Коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон считает, что последние годы наблюдается настоящий бум использования мобильного интернета. По его словам, этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов.

— Сегодня клиент "МегаФона" в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов "МегаФон" ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство "МегаФона", при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны, — комментирует исследование Влад Вольфсон.

Ранее, кстати, выяснилось, что МегаФон стал первым в России оператором по количеству установленных базовых станций. Подробнее об этом мы писали здесь.