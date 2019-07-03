Опубликовано видео с заходом кораблей НАТО в Чёрное море

Видеозапись с проходом кораблей НАТО через пролив Босфор была опубликована в Сети.

Как видно на кадрах, сперва по направлению в Чёрное море проплывает канадский фрегат HMCS Toronto.

Следом за ним в том же направлении проплывает и британский эсминец HMS Duncan, направляющийся на учения на Украину.

Как ранее сообщал Лайф, два боевых корабля НАТО вошли в Чёрное море для участия в манёврах Sea Breeze — 2019, которые будут проходить в черноморской акватории до 12 июля.