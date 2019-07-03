Шарапова покинула Уимблдон в первом круге из-за травмы

Спортсменке удалось взять первый сет, однако во втором наступил перелом ситуации и матч не был завершён.

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения матча с француженкой Полин Пармантье из-за старой травмы и таким образом покинула Уимблдонский турнир в первом же круге.

Мария оставила за собой первый сет — 6:4, уступила второй со счётом 6:7 и снялась с соревнования в третьем, когда счёт на табло был 0:5 в пользу французской теннисистки.

— Я не хочу уходить. Все здесь выполняют свою работу. Я редко снимаюсь в середине матча. Давно не давала пресс-конференций на турнирах "Большого шлема", но мне хочется этого, — сказала она в интервью Metro.

Также спортсменка отметила, что "уже давно" могла бы заняться чем-нибудь другим, но не может выбрать для себя этот "лёгкий путь".

В марте 2019 года Марии Шараповой пришлось сняться с турнира Женской теннисной ассоциации в Риме из-за травмы плеча. Суммарно из-за проблем со здоровьем спортсменка не выходила на корт с января.