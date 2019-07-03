ГИБДД хочет обновить правила дорожного движения

В Госавтоинспекции проанализируют правила дорожного движения и подумают над их улучшением. Об этом рассказал глава российской ГИБДД Михаил Черников, сообщается в инстаграме Госавтоинспекции.

По словам Черникова, специально для анализа ПДД создадут межведомственную рабочую группу. Она пересмотрит существующие правила и при необходимости на основе коллегиального обсуждения представит рекомендации по их улучшению.

Ранее о грядущей ревизии ПДД говорил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой. Он указал на необходимость пересмотра ПДД, поскольку даже личный состав МВД испытывает сложности при поиске необходимых подпунктов, параграфов и разделов.

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