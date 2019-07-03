Пассажиры встретили полное солнечное затмение на борту лайнера — видео

EL VUELO DEL ECLIPSE. AEROLÍNEAS ARGENTINAS. Un avance de lo que viene. Buenos Aires , San Juan. pic.twitter.com/FhMBkLoIaC — Diego Dominelli (@diego_domi) 3 июля 2019 г.

Аргентинские авиалинии решили не упускать прекрасную возможность подзаработать на уникальном природном явлении — солнечном затмении, которое в этот раз наблюдалось только с юга Латинской Америки, и организовали "специальный полёт", во время которого пассажиры могли налюбоваться кратковременной победой луны над солнцем.

Естественно, в рамках подобного мероприятия не стали организовывать исключительно "туристический" вылет ради одного только затмения, ведь едва ли нашлось бы столько желающих переплачивать наверняка немаленькие суммы за один лишь взлёт лайнера ради пары фотографий, поэтому самолёт также выполнял рейс Буэнос-Айрес — Сан-Хуан.

Así sorprendimos a nuestros pasajeros que viajaron a San Juan en el momento del #EclipseTotal2019 #ElVueloDelEclipse pic.twitter.com/RJcwIZr3LM — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) 3 июля 2019 г.

Как рассказали очевидцы, с высоты птичьего полёта природное явление выглядело по-особенному завораживающе, особенно когда в 17:41 (23:41 мск) на пару минут Луна перекрыла солнечный диск и стало видно, как земля погрузилась во мрак, над которым и было видно лишь тоненький огненный ободок от солнца.