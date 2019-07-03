Беспилотник США провёл разведку у западных границ России

Вчера в 18:50 по московскому времени аппарат заметили между Калининградской областью и Белоруссией.

Стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk ВВС США вечером 2 июля провёл разведку у западной границы РФ, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотник взлетел с авиабазы в Италии. В 18:50 по московскому времени аппарат заметили при проведении разведывательного полёта между Калининградской областью и Белоруссией.

В последние недели иностранные беспилотники и самолёты-разведчики стали появляться у российских границ всё чаще. Их замечают над Чёрным морем, около Калининградской области и неподалёку от российских баз в САР.

Три иностранных военных самолёта провели разведку у границ РФ