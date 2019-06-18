Три иностранных военных самолёта провели разведку у границ РФ

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Фото © Flickr / Alan Wilson

У российских границ заметили три самолёта иностранных государств, сообщает Plane Radar.

По данным мониторингового ресурса, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции поднялся в небо с авиабазы в Линчёпинге и провёл полёт в акватории Балтийского моря, у побережья Калининградской области.

Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B-30 ВВС США провёл патрулирование воздушного пространства Черноморского побережья России.

Вдоль Черноморского побережья России также провёл патрулирование противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

Ранее Лайф публиковал видео перехвата Су-27 бомбардировщиков США у российских границ.

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