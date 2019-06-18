Три иностранных военных самолёта провели разведку у границ РФ

У российских границ заметили три самолёта иностранных государств, сообщает Plane Radar.
По данным мониторингового ресурса, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции поднялся в небо с авиабазы в Линчёпинге и провёл полёт в акватории Балтийского моря, у побережья Калининградской области.
10:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 июня 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции🇸🇪 #Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, взлетевший с авиабазы Линчёпинг ( ICAO: ESCF), производит полёт в акватории Балтийского моря, у побережья Калининградской области🇷🇺.#Kaliningrad #SwedishAF pic.twitter.com/UCsMXuJ9uj
Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B-30 ВВС США провёл патрулирование воздушного пространства Черноморского побережья России.
19:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 июня 2019 г.
После мониторинга линии разграничения на Донбассе приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/xId95Eky1R
Вдоль Черноморского побережья России также провёл патрулирование противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США.
19:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 июня 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 168997, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, проводит патрулирование вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/6W7YGz9kCo
Ранее Лайф публиковал видео перехвата Су-27 бомбардировщиков США у российских границ.
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