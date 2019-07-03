Кассирша московского обменника похитила 41 млн рублей и сбежала через окно

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы занимаются поиском кассира пункта обмена валют, которая подозревается в мошенничестве и хищении у клиента её организации 41 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ столицы.

По информации полицейских, вечером 2 июля директор организации в сопровождении сотрудников инкассации прибыл в обменный пункт на первом этаже пятиэтажки в Елисеевском переулке с целью обменять указанную сумму рублей на доллары США.

Операция проходила как обычно, но, пересчитав всю сумму, женщина попросила мужчин удалиться из помещения и подождать на улице, пока на место не будет доставлена необходимая сумма в валютном эквиваленте.

Спустя два часа ожидания бизнесмен попробовал зайти внутрь, чтобы узнать, как обстоят дела с его операцией, однако входная дверь была закрыта, а на стук никто не реагировал. Тогда он решил обойти строение вокруг и увидел, что выходящее во двор окно обменного пункта было открыто, а в помещении никого не было.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в особо крупном размере, ведутся её поиски.

Похожая ситуация произошла в конце мая текущего года, когда сотрудница Россельхозбанка украла из кассы 23 млн и скрылась с мужем и детьми.