У родственников сбежавшей с 23 миллионами кассирши взяли образцы ДНК

Следователи также предложили отцу Луизы Хайруллиной пройти проверку на полиграфе.

У близких родственников кассирши Луизы Хайруллиной, которая похитила в Россельхозбанке 23 миллиона рублей, взяли образцы ДНК. Об этом рассказал её отец Рамиль Мулахметов.

— Для чего они берут анализы ДНК? В курс дела меня не вводят. Меня ещё следователь спрашивает: а может, вам полиграф пройти? Я ему отвечаю — это моё право, проходить или нет, но скрывать мне точно нечего! — цитирует Мулахметова "КП-Уфа".

Для сбора генетического материала у родных кассирши может быть несколько причин, отмечает издание. В частности, образцы могут понадобиться для сверки с базой неопознанных тел.

Напомним, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов. На женщину завели уголовное дело.

Ранее Лайф писал, что авто сбежавшей с миллионами кассирши нашли в гараже её отца. Мужчина утверждает, что не заметил появления Renault Duster.