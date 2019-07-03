Оливер Стоун анонсировал комедию о Трампе

Он отметил, что в США привыкли к таким персонажам, как нынешний глава Белого дома. И напомнил о президентстве Джорджа Буша — младшего.

Режиссёр Оливер Стоун рассказал, что задумывается снять фильм про президента США Дональда Трампа. Об этом автор таких картин, как "Лицо со шрамом", "Александр", рассказал на 65-м кинофестивале в Таормине, жюри которого он возглавляет.

— Фильм о президенте Трампе? Многие спрашивали меня, но сейчас как никогда я чувствую необходимость это сделать... Многие люди во многих странах имеют одинаковое мнение о Трампе, поэтому сейчас я говорю, что хочу снять фильм, полностью посвящённый ему, — приводит The Huffington Post слова Стоуна.

— В Америке мы привыкли к подобным персонажам. Давайте не будем забывать, что у нас был Буш раньше, очень смешно, не так ли? — иронично комментирует возможный фильм Стоун.

На кинофестивале американский режиссёр будет не только оценивать киноленты, а также проведёт мастер-классы и организует предпросмотр документального фильма "Открывая Украину", который стал продолжением ленты 2016 года "Украина в огне".

Два года назад Стоун представил свой четырёхсерийный фильм о Владимире Путине. В нём показаны интервью, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года.