Названы самые популярные в России автомобили за два миллиона рублей

Эксперты поместили на первых строчках этого рейтинга модели Toyota, Kia и Volkswagen.

Аналитики составили топ-10 самых популярных в России автомобилей стоимостью от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Как сообщает аналитическое агентство " Автостат", при составлении рейтинга учитывалась средневзвешенная цена каждой модели, а также её продажи за пять месяцев 2019 года на территории России.

Возглавил список лидеров седан Toyota Camry, который разошёлся тиражом в 13 319 единиц при средней цене два миллиона рублей. Далее идёт кроссовер Kia Sportage стоимостью 1,76 миллиона рублей. Был продан 13 221 автомобиль этой модели. На третьем месте кроссовер Volkswagen Tiguan со средней ценой около двух миллионов рублей и объёмом продаж 13 060 автомобилей.

На четвёртой позиции расположился кроссовер Toyota RAV4. Его средняя цена незначительно превышает два миллиона рублей, а объём продаж — 10 657 автомобилей. На пятом месте седан Kia Optima стоимостью 1,72 миллиона рублей. А на шестой строчке расположился кроссовер Hyundai Tucson со средней стоимостью 1,69 миллиона рублей.

В топ-10 попали также Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

Ранее Лайф называл топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке.