Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 20 человек

Согласно данным регионального ГУ МЧС, более 220 человек пострадали, ещё несколько числятся пропавшими без вести.

Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 20 человек. Об этом сообщили в штабе по ликвидации последствий ЧС управления МЧС России по региону.

— Да, 20 человек, — ответил на вопрос о числе жертв на данный момент представитель штаба.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах.

За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.