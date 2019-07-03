Путин пригласил на празднование 75-летия Дня Победы лидеров Китая и Германии

Помощник президента России уточнил, что в ближайшие дни начнётся рассылка официальных приглашений в очень большое число стран.

Президент России Владимир Путин помимо лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину. Скоро приглашения уйдут ещё в несколько столиц, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени — в частности, в ходе саммита "Двадцатки" — и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии. Естественно, также приглашали и председателя Китайской Народной Республики, — сообщил Ушаков журналистам, говоря о приглашении мировых лидеров на предстоящее в следующем году празднование 75-летия Победы.

Как сообщал Лайф, в России готовится масштабная программа торжеств, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение российского лидера. А Макрон уже пообещал приехать.