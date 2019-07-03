В Якутии пьяный депутат избил полицейского лопатой

Его будут судить по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

В якутском селе Оросу во время национального праздника "Ысыах-2019" сотрудники ДПС увидели, как в одном из автомобилей мужчина избивает женщину. Как оказалось, это был местный депутат в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские попытались остановить избиение. В ответ мужчина со словами угроз в адрес сожительницы убежал. Тогда сотрудник полиции последовал за ним и оказался во дворе одного из частных домов села. Депутат, увидев инспектора ДПС, схватил лопату и ударил ею сотрудника полиции несколько раз по голове. Он также попал в левую руку и правое предплечье полицейского.

— В связи с оказанием активного сопротивления со стороны депутата сотрудниками полиции применены специальные средства для прекращения его противоправных действий, — сообщается на сайте СК РФ по республике.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Дело направили прокурору для вынесения обвинительного заключения.

Ранее Лайф сообщал, что депутат из Татарстана умер на соревнованиях в Финляндии.