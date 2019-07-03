Ущерб от паводка в Иркутской области оценили в 29 млрд рублей

Работы в зоне чрезвычайной ситуации ведут подразделения МЧС и служащие Восточного военного округа.

Материальный ущерб от паводка в Иркутской области предварительно оценивается в 29 миллиардов рублей. Об этом губернатор региона Сергей Левченко рассказал президенту России Владимиру Путину, а также членам правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, передаёт официальный портал Иркутской области.

— Из 9135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5826 домах (64%) ремонт возможен, — рассказал губернатор.

По его словам, также специалисты осмотрели 807 квартир в многоэтажных домах. От местных жителей принимают заявления о включении их в список пострадавших.

Утверждён план аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС. На местах работают около трёх тысяч человек, 462 единицы техники.

Сегодня Лайф сообщал, что число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 20 человек. Также погибло несколько тысяч голов скота.