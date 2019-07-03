В Китае гигантский смерч убил шестерых человек и ранил более сотни

Отмечается, что в домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна.

В китайском городе Кайюань сегодня прошёл гигантский смерч. Стихия унесла жизни шести человек, ещё около 120 человек получили различные травмы. Количество пострадавших ещё уточняется, сообщает агентство Синьхуа.

Диаметр воронки смерча составлял несколько сотен метров. Отмечается, что в домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна. Смерч срывал крыши и переворачивал автомобили.

Ранее климатолог рассказал, чем грозит аномально тёплое лето. По его словам, как раз стоит ожидать таких аномальных погодных проявлений.