В США пожар уничтожил миллионы литров виски

Бренд Jim Beam основали в 1795 году. Маркой владеет компания Beam Global Spirits & Wine.

В американском штате Кентукки на складе производителя виски Jim Beam пожар уничтожил 45 тысяч бочек напитка — свыше семи миллионов литров. Об этом сообщает телеканал CBS.

Firefighters in Kentucky are trying to extinguish a burning Jim Beam warehouse that is filled with about 45,000 barrels of bourbon. https://t.co/gEHGQqV0OE pic.twitter.com/wBIayOZEXp — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 3 июля 2019 г.

Отмечается, что возгорание произошло в минувшую ночь сразу на двух складах. Там хранились бочки с сырьём для виски из кукурузы. Пожарные смогли ликвидировать огонь только на одном из объектов. Пожар на втором складе продолжается. По предварительной версии, причиной возгорания складов стала молния.

Бренд Jim Beam основали в 1795 году. Маркой владеет компания Beam Global Spirits & Wine.

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