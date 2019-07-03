В Италии началось мощное извержение вулкана, погиб турист

Некоторые очевидцы событий на острове в панике пытались спастись в Тирренское море.

В Италии на острове Стромболи в результате пробуждения вулкана погиб турист, ещё один пострадал, сообщает ANSA.

View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57 — Alex Hopson (@TheAlexHopson) July 3, 2019

Сообщается, что погибший турист совершал экскурсию на вершину вулкана в момент извержения. Пострадал ещё один человек, который тоже находился на склоне. Их национальность пока не установлена.

Очевидцы извержения рассказали, что был слышен мощный взрыв, а затем поднялся столб пепла и на остров обрушился град из камней.

Как сообщает агентство, вышедшая из кратера лава привела к пожарам в нескольких районах острова. Некоторые туристы в панике буквально бросились в Тирренское море.

Ash rising into the sky after a volcano eruption on the small Mediterranean island of Stromboli, Italy https://t.co/LALEVEt4KS pic.twitter.com/MzVmQLdJS9 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 3, 2019

На данный момент на Стромболи пожарные пытаются ликвидировать пожары. Береговая охрана готова эвакуировать всех, кто хочет покинуть остров.

Ранее на Курилах в результате мощнейшего извержения вулкана погибла уникальная флора и фауна.