В Италии началось мощное извержение вулкана, погиб турист

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Некоторые очевидцы событий на острове в панике пытались спастись в Тирренское море.

В Италии на острове Стромболи в результате пробуждения вулкана погиб турист, ещё один пострадал, сообщает ANSA.

Сообщается, что погибший турист совершал экскурсию на вершину вулкана в момент извержения. Пострадал ещё один человек, который тоже находился на склоне. Их национальность пока не установлена.

Очевидцы извержения рассказали, что был слышен мощный взрыв, а затем поднялся столб пепла и на остров обрушился град из камней.

Как сообщает агентство, вышедшая из кратера лава привела к пожарам в нескольких районах острова. Некоторые туристы в панике буквально бросились в Тирренское море.

На данный момент на Стромболи пожарные пытаются ликвидировать пожары. Береговая охрана готова эвакуировать всех, кто хочет покинуть остров.

Ранее на Курилах в результате мощнейшего извержения вулкана погибла уникальная флора и фауна.

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